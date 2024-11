25.11.2024 12:02 E-Mails mit Bombendrohung eingegangen - zwölf Schulen in Brandenburg betroffen!

Potsdam - In Schulen in Brandenburg sind, wie auch in anderen Bundesländern, E-Mails mit Bombendrohungen eingegangen. Unter anderem seien Schulen in Schönefeld, Brandenburg an der Havel, Templin, Werder und Hennigsdorf betroffen. (Symbolbild) © Jan-Philipp Strobel/dpa Die Polizei geht aber nicht von einer Gefahr aus. "Eine Ernsthaftigkeit der Drohungen wurde jeweils verneint. Der Schulbetrieb lief weitestgehend ohne Beeinträchtigung weiter", teilte das Polizeipräsidium Potsdam mit. Bislang hätten zwölf Schulen mitgeteilt, dass sie am Sonntagabend Droh-E-Mails erhalten haben. Brandenburg Amoklauf angekündigt: Polizei sichert Oberschule ab Demnach seien Schulen in Schönefeld, Brandenburg an der Havel, Großbeeren, Kloster Lehnin, Rathenow, Rheinsberg, Templin, Werder, Hennigsdorf, Ziesar und Bernau eingegangen. Es werde wegen Störung des öffentlichen Friedens und der Androhung von Straftaten ermittelt. Die Polizei geht von einer deutschlandweiten Aktion aus.

