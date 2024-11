Er fuhr mit weißem VW davon und verschwand spurlos: Wo ist Fred K.?

Mit diesem Foto sucht die Polizei Brandenburg nach dem vermissten Fred K. (65) aus Heidesee (Dahme-Spreewald). © Polizeidirektion Süd (Bildmontage)

Der Vermisste verließ am Nachmittag seine Wohnanschrift in Heidesee mit einem weißen VW-Transporter mit dem Kennzeichen LDS-E 268, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Seitdem fehlt von dem Brandenburger jede Spur.

Fred K. ist 65 Jahre alt, etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß und von stämmiger Statur. Er hat weißes/graues Haar, ist gegenwärtig unrasiert und trägt eine Brille. Bekleidet war er zuletzt vermutlich mit einer dunklen Hose (Jeans), einer roten Fleecejacke und Latschen.

Er könnte sich in einer hilflosen Lage befinden, da er orientierungslos ist und sich vermutlich in einem gesundheitlichen Ausnahmezustand befindet. Es liegen Hinweise vor, wonach sich der Vermisste auch im Bereich Lauchhammer (Oberspreewald-Lausitz) aufhalten könnte.

Die Polizei fragt: