Er klaute nicht nur Handtaschen aus einem Shop: Wer kennt diesen mutmaßlichen Dieb?

Potsdam - Die Polizei sucht nach einem mutmaßlichen Dieb, der in Potsdam sein Unwesen getrieben haben soll.

Mit diesen Fotos sucht die Polizei nach einem mutmaßlichen Dieb aus Potsdam. © Polizeidirektion West (Bildmontage)

Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, soll der zur Fahndung ausgeschriebene Mann am 23. November vergangenen Jahres ein Geschäft in der Charlottenstraße betreten haben.

Dort soll er im Zeitraum von circa 12 bis 14 Uhr einen Schrank mit Gewalt geöffnet und daraus zwei Handtaschen geklaut haben.

Mit einer EC-Karte aus einer der Taschen wurde im Hauptbahnhof Potsdam ein dreistelliger Betrag abgehoben.

Der Tatverdächtige wurde dabei von den Überwachungskameras gefilmt.