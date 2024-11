10.11.2024 06:58 Ex-Bundespräsident Gauck feiert Mauerfall an Glienicker Brücke

Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck (84) wird zum Gedenken an den Mauerfall vor 35 Jahren an diesem Sonntag an der Glienicker Brücke erwartet.

Potsdam - Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck (84) wird zum Gedenken an den Mauerfall vor 35 Jahren an diesem Sonntag an der Glienicker Brücke zwischen Berlin und Potsdam erwartet. Ex-Bundespräsident Joachim Gauck (84) kommt an diesem Sonntag zur Glienicker Brücke nach Potsdam. © Frank Molter/dpa Dort wurde die Grenze einen Tag nach dem Fall der Mauer, am 10. November, geöffnet. Die Glienicker Brücke war während des Kalten Kriegs auch wegen des Austauschs von Agenten bekannt geworden. Der in Rostock geborene Altbundespräsident Gauck hatte von 2012 bis 2017 das höchste Staatsamt inne und zuvor die neue Stasi-Unterlagen-Behörde geleitet. Zum Mauerfall-Gedenken am ehemaligen Grenzübergang werden weitere Politiker erwartet. © Monika Skolimowska/dpa Zum Mauerfall-Gedenken werden auch Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (48, SPD) und Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (51, SPD) erwartet. An der Brücke erinnert die Skulptur "Nike '89" als ein Symbol für Freiheit und Frieden an die Grenzöffnung vor 35 Jahren.

