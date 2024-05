Fachmesse OstBau: Hier gibt es Baumaschinen zum Anfassen und Ausprobieren

Auch Unternehmen, die sich auf die Themen E-Mobilität und Umweltschutz konzentrieren, sind vor Ort. © Laura Voigt

Hier wird Messe anders gedacht: Insgesamt 80 Aussteller präsentieren tonnenschwere Bagger und Lkw live in Bewegung. Dabei kommen die Firmen aus Brandenburg, Berlin, Sachsen und Sachsen-Anhalt.

Hier wird nicht nur bewundert, sondern selbst mit angepackt und ausprobiert. Jeder Stand hat ein offenes Ohr, wenn es um Fragen rund um die Baubranche geht. Auch Unternehmen, die sich auf die Themen E-Mobilität und Umweltschutz konzentrieren, sind vor Ort. Vom Autoservice bis hin zu Bauaufzügen ist alles vertreten, was einen interessiert.

Auf die Idee, diese Bau-Messe zu planen, kam Tobias Menz (41). Er arbeitet für die Firmengruppe Hoffmann in Bernau, die sich seit 2003 auf Transport und Recycling sowie Erdbau und Abbruch konzentriert.

Als seine Reise 2022 in dem Unternehmen begann, wollte er etwas in der Region verändern und überlegte, was hierbei von Vorteil wäre. "Dabei merkte ich, dass es im Osten der Republik keine Messe mehr für das Baugewerbe gab. Mit einem Planungsvorlauf von drei Monaten stampfte ich mit meinem Team 2023 die erste OstBau aus dem Boden", so der 41-Jährige.

Die Resonanz sei großartig gewesen. Aus diesem Grund sollte die nächste OstBau noch größer und spektakulärer werden.