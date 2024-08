Falsche Polizisten langen bei Fake-Einbruch zu: Wer kennt dieses Duo?

Hennigsdorf - Eine Rentnerin ist in Henningsdorf (Oberhavel) zwei falschen Polizisten auf den Leim gegangen. Nun wird nach dem mutmaßlichen Betrüger-Duo mittels Phantombildern gefahndet .

Als sie in der Küche saß, schaute sich einer der beiden in der Wohnung um, während die andere Person bei der Rentnerin blieb und vermutlich aus einer Handtasche ihre EC-Karte sowie Bargeld klaute. Auch Schmuck fehlt seit dem Besuch der falschen Polizisten.

Daraufhin wurde die Rentnerin von dem Duo in die Wohnung begleitet, wo die 82-Jährige in der Küche Platz nehmen sollte.

Die Personen stellten sich als Polizeibeamte vor und teilten ihr mit, dass in ihre Wohnung eingebrochen worden sei.

Als sie ihr Grundstück in der Dorfstraße gegen 14.40 Uhr erreichte, sah sie einen Mann und eine Frau vor der Haustür stehen.

Am 16. Juli 2022 kam die 82-Jährige von ihrem Einkauf zurück, wie die Polizei am heutigen Dienstag mitteilte.

Die Beschuldigten sollen graue/blaue Jacken mit der Aufschrift Polizei getragen haben. Noch vor der Sperrung der EC-Karte gelang es dem Duo Bargeld in Berlin abzuheben. Mittels eines subjektiven Täterprofils erhoffen sich die Beamten Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer die Gesuchten kennt oder Hinweise zu deren Aufenthaltsort angeben kann, wird gebeten, sich unter per Telefon unter 033018510 an die Polizeiinspektion Oberhavel oder an eine andere Polizeidienststelle zu wenden. Zudem können Hinweise über das Hinweisportal gegeben werden.