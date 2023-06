"Farmrebell" Benedikt Bösel: So will er die Landwirtschaft zum Klimaretter machen

Die Sommer werden heißer und vor allem trockener. Das stellt viele Landwirte vor wachsende Probleme. Auch Benedikt Bösel (38), der 2016 den elterlichen Betrieb in Alt Madlitz in Brandenburg übernahm, sah sich an einem Scheideweg und beschloss, den Weg hin zu einer regenerativen Landwirtschaft zu beschreiten. Wie beschwerlich, aber auch hoffnungsvoll dieser für den jungen Familienvater und sein Team ist, zeigt die Doku "Farm Rebellion" ab 14. Juni auf Disney+.