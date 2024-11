01.11.2024 08:36 Haus in Wandlitz brennt lichterloh

In einem Einfamilienhaus in Wandlitz ist am Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen.

Wandlitz - In einem Einfamilienhaus in Wandlitz ist am Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Gründe für den Brand blieben bislang unklar. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa Nach dem bisherigen Erkenntnisstand der Polizei sind dabei keine Menschen verletzt worden. Angaben der Nachbarn zufolge stehe das Haus in der Winterzeit leer, erklärte ein Sprecher der Polizei. Das Gebäude sei bis auf die Grundmauern abgebrannt. Die Gründe für den Brand blieben bislang unklar. Die Löscharbeiten dauerten an.

Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa