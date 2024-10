Hilfebedürftiger Rentner spurlos auf Fahrrad verschwunden: Vermisster aufgefunden

Der seit dem vergangenen Mittwoch vermisste Rentner aus Großräschen (Oberspreewald-Lausitz) ist von seinen Angehörigen am Donnerstagnachmittag gefunden worden.

Um seinen Gesundheitszustand zu überprüfen, wurde der 80 Jahre alte Mann zunächst in ein Krankenhaus gebracht, so die Polizei am Freitag ergänzend.