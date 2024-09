Hochwasser in Brandenburg: Droht am Wochenende eine Oder-Flut?

Frankfurt (Oder) - Zum Schutz vor drohendem Hochwasser an der Oder in Brandenburg sind Krisenstäbe in Alarmbereitschaft. Bürger sind im Einsatz, um ihre Häuser vor möglichen Schäden zu bewahren.

In Guben (Landkreis Spree-Neiße) strömt das Wasser des deutsch-polnischen Grenzflusses Neiße am Stadtzentrum vorbei. © Patrick Pleul/dpa

Doch noch ist die Lage hierzulande ruhig - in den Überschwemmungsgebieten in Polen dagegen hinterließ das Wasser bereits eine Spur der Verwüstung, es gab mehrere Tote.

Einwohner von Lebus, etwa zehn Kilometer nördlich von Frankfurt (Oder), befüllten am Dienstagabend Sandsäcke. In der direkt am Fluss gelegenen Kleinstadt in Märkisch-Oderland gibt es keinen Deich, der die Häuser vor Hochwasser schützt.

Auch in Frankfurt (Oder) können Bürger, die in gefährdeten Bereichen wohnen, Sandsäcke und Kies bekommen.

Andere Kommunen entlang der Oder suchen freiwillige Deichläufer, die Hochwasserschutzanlagen kontrollieren. Bei Hochwasser ab Alarmstufe 3 sind sie nach Angaben des Landkreises Märkisch-Oderland auf dem Oderdeich unterwegs, um mögliche Schäden festzustellen.

Noch ist die Entwicklung der Wasserstände an der Oder nicht genau vorhersehbar. Das Landesamt für Umwelt spricht auch von Unsicherheiten bei der Prognose.