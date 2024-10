15.10.2024 15:00 In die Spree gestürzt: Frau in Cottbus ertrunken

Eine Seniorin stürzt in Cottbus in die Spree und stirbt. Die Polizei geht von einem Unfall aus - was ist bekannt?

Cottbus - Eine 87-jährige Frau ist am Montagnachmittag in Cottbus in die Spree gestürzt und ertrunken. Ein Passant hat die Seniorin leblos im Wasser treiben gesehen und den Notruf gewählt. © Christoph Lohse /Blaulichtreport Lausitz Die Polizei geht von einem Unfall aus, teilte eine Sprecherin am Dienstag mit. Demnach entdeckte ein Passant gegen 13.30 Uhr die leblos auf dem Fluss treibende Frau. Rettungskräfte bargen die Frau aus dem Wasser, dabei konnte nur noch der Tod festgestellt werden. Der Rollator der Seniorin wurde in der Nähe des Fundortes entdeckt. Bislang gebe es keine Hinweise auf eine Straftat. Ein Todesermittlungsverfahren sei eingeleitet worden. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

