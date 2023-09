Ist das Ranzig: Landesregierung wirbt in Kampagne mit kuriosen Ortsnamen

Das Land Brandenburg wirbt in einer humorvollen Kampagne nach dem Vorbild von "jwd" mit lustigen Ortsnamen wie Kotzen, Motzen, Ranzig oder Pitschen-Pickel.

Von Thorsten Meiritz

Potsdam - Am vergangenen Wochenende wurde in Finsterwalde der Brandenburg-Tag 2023 begangen. Aus diesem Anlass sind alle Brandenburger und natürlich auch Gäste von außerhalb in den Süden des Landes eingeladen gewesen.

Sauen im Landkreis Oder-Spree ist einer der Orte, der sich an der "Brandenburg-Monat"-Kampagne beteiligt. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa Doch damit nicht genug, hat sich die Landesregierung dazu entschlossen, im Anschluss daran einen ganzen "Brandenburg-Monat" auszurufen. Die Kampagne wird bis zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober dauern. In diesem Zeitraum soll auf die Schönheit des Bundeslandes zwischen Oder und Elbe aufmerksam gemacht werden. Dabei wird auf Radiospots, Großplakate und natürlich die sozialen Medien zurückgegriffen. Zudem seien auch Guerilla-Aktionen geplant. Die Aktion ist dabei wieder einmal mit einer großen Prise Humor angelegt, wie schon bei dem erfolgreichen "jwd"-Spot, für den Ost-Rapper Finch (33) einen Song nebst Video produzierte. Brandenburg Rechte Mord-Drohungen in Eisenhüttenstadt: "Ich fühle mich nicht mehr sicher" "Im Brandenburg-Monat zeigen wir erneut selbstbewusst, was hinter der vermeintlichen Provinz steckt", erklärte Staatssekretär Benjamin Grimm (38, SPD). Diesmal wirbt die Staatskanzlei nämlich mit kuriosen Ortsnamen und davon gibt es in Brandenburg so einige.

Kotzen, Motzen, Ranzig und das allseits beliebte Pitschen-Pickel: Brandenburg wirbt mit Humor