Kein Mobilfunknetz in Fürstenwalde und Umgebung: Das steckt dahinter

Fürstenwalde - Das Mobilfunknetz in und um Fürstenwalde (Landkreis Oder-Spree) sowie im Bereich der angrenzenden A12 sind ausgefallen.

Nach einer Sabotage an einem Verteilerkasten ist der Handyempfang für Internet und Telefonie in Fürstenwalde ausgefallen. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Betroffen sind der Internetzugang und die Telefonnutzung.

Unbekannte hatten sich am Sonntagabend an einem Verteilerkasten in der Lindenstraße zu schaffen gemacht.