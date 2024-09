Kind stirbt bei Feuer-Drama in Eberswalde: War es Brandstiftung?

Eberswalde - Wieso brach in Eberswalde das verheerende Feuer in einem Wohn- und Geschäftshaus aus? Vieles ist noch unklar. Ermittler haben nun allerdings erste Anhaltspunkte für eine Brandstiftung.

Bei dem Feuer kamen zwei Menschen ums Leben. © NEWS5/Stefan Hornberger

Der RBB zitierte den Sprecher der Staatsanwaltschaft, Ingo Kechichian, mit den Worten: "Wir gehen nicht von einem technischen Defekt aus, sondern von einem vorsätzlichen Verhalten, was zur Brandentstehung führte."

Auch nach dpa-Informationen haben Ermittler erste Anhaltspunkte, die für eine Brandstiftung sprechen.



Bei dem Feuer in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Innenstadt von Eberswalde starben am Wochenende zwei Menschen, darunter ein Kind. Sechs weitere Personen wurden zudem verletzt.

In dem mehrstöckigen Haus leben nach Angaben der Polizei vor allem Menschen mit Migrationshintergrund.