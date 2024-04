15.04.2024 14:21 Kinder zündeln vor Heuhaufen: Feuerwehreinsatz, 8000 Euro Schaden!

Drei Kinder wollten am Sonntag in Bechlin-Bütow (Ostprignitz-Ruppin) eigentlich nur ein kleines Lagerfeuer veranstalten - dann geriet eine Heumiete in Brand.

Von Christoph Carsten

Neuruppin - Drei Kinder wollten am Sonntag in Bechlin-Bütow (Ostprignitz-Ruppin) eigentlich nur ein kleines Lagerfeuer veranstalten - dann geriet die Situation außer Kontrolle. Meterhoch loderten die Flammen am Sonntag in Bechlin-Bütow (Landkreis Ostprignitz-Ruppin). © 7aktuell Wie die Polizei mitteilte, spielten die Jungen im Alter von neun bis 13 Jahren gegen 15.30 Uhr an einer Heumiete am Treskower Weg. Als bei ihrem Versuch, ein Lagerfeuer zu entfachen, die ersten Halme des Heus Feuer fingen, versuchte das Trio zunächst noch, die Flammen selbst zu löschen. Vergeblich: Die Flammen breiteten sich schnell aus und griffen auf die gesamte Heumiete über. Brandenburg Rohrbruch in Elsterwerda: Tausende ohne Trinkwasser Die Kinder und weitere Zeugen alarmierten daraufhin die Feuerwehr. Die Brandbekämpfer konnten das Feuer löschen und eine weitere Ausbreitung verhindern. Die Feuerwehr war mit 29 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen vor Ort. Der Sachschaden wird auf 8000 Euro geschätzt.

