Feuer bricht in Mehrfamilienhaus aus: Bewohner verlieren Wohnungen

In Neuruppin ist in ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen, das nun nicht mehr bewohnbar ist.

Von Mia Goldstein

Neuruppin - In Neuruppin ist ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen, das nun nicht mehr bewohnbar ist. Alles in Kürze Feuer bricht in Neuruppiner Mehrfamilienhaus aus

Bewohner retten sich rechtzeitig

Dach einsturzgefährdet wegen Lehmdecken

Feuerwehr löscht von außen

August-Bebel-Straße gesperrt Mehr anzeigen Gegen 2 Uhr am Sonntag war das Feuer in Neuruppin unter Kontrolle gebracht. © 7aktuell.de | Christian Guttmann Nach Angaben der Polizei fing ein Eckwohnhaus in der August-Bebel-Straße gegen 20.34 Uhr Feuer. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, sodass niemand verletzt wurde. Da die Decken des Gebäudes aus Lehm bestanden, war das Dach einsturzgefährdet, wodurch sich die Löscharbeiten für die alarmierte Feuerwehr sehr schwierig gestalteten. Der Großbrand konnte aus Sicherheitsgründen daher nur von außen gelöscht werden. Brandenburg Mann vergisst Campingstuhl in Zug: Dann wartet die Polizei auf ihn Brandenburg Rasier-Diebe gesucht: Wer kennt das tatverdächtige Duo? Gegen 2 Uhr am Sonntag war das Feuer unter Kontrolle gebracht. Das Haus ist jedoch unbewohnbar. Während des Einsatzes war die August-Bebel-Straße zwischen Virchowstraße und Rosenstraße bis in die Morgenstunden gesperrt. Die Kripo ermittelt zur Brandursache.

Titelfoto: 7aktuell.de | Christian Guttmann