Mercedes-Oldtimer macht Haltestelle platt: Wartehäuschen kracht zusammen

Am Freitagmittag ist ein Mercedes-Oldtimer in Brandenburg bei einem spektakulären Unfall auf der Landstraße in das Wartehäuschen einer Bushaltestelle gekracht.

Damsdorf (Potsdam-Mittelmark) - Diese Fahrt ins Grüne hat ein abruptes Ende genommen: In Brandenburg hat ein Oldtimer bei einem spektakulären Unfall auf der Landstraße am Freitagmittag schweren Schaden genommen. Der Mercedes 200 SL ist eine Bushaltestelle an der Landstraße gebrettert. © Julian Stähle Nach ersten Informationen vom Unfallort, blieben die Insassen, bei denen es sich um ein älteres Paar handeln soll, bei dem Crash nahe Damsdorf unverletzt. Der Mercedes 200 SL war demnach gegen 13 Uhr kurz vor einem Kreisverkehr auf der L86 zwischen Damsdorf und der Anschlussstelle der A2 bei Lehnin aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Straße abgekommen. Der Oldtimer verpasste knapp das Schild der dortigen Bushaltestelle und rauschte stattdessen in das daneben stehende Häuschen, in dem sich glücklicherweise keine wartenden Fahrgäste befanden. Durch den heftigen Einschlag brach das Wartehäuschen komplett in sich zusammen und begrub den silbergrauen Mercedes unter sich. Das ältere Paar soll Informationen vom Unfallort zufolge von Ersthelfern aus dem Wagen befreit worden sein. Älteres Paar kommt bei Bushaltestellen-Crash mit dem Schrecken davon Das Wartehäuschen hat den Oldtimer unter sich begraben. © Julian Stähle Die Unfallopfer wurden vom Rettungsdienst vor Ort untersucht, konnten aber kurze Zeit später schon wieder entlassen werden, da sie mit einem Schrecken davongekommen sind. Allerdings nahm ihr geliebter Oldtimer Totalschaden und musste geborgen und abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden soll im fünfstelligen Bereich liegen. Die freiwillige Feuerwehr aus der Gemeinde Kloster Lehnin sicherte die Unfallstelle ab und sorgte vor Ort für den Brandschutz. Nachdem das Fahrzeug geborgen wurde, kümmerten sich die Kameraden noch um die Säuberung der Straße. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die L86 im Bereich der Unfallstelle für etwa eine halbe Stunde vollständig gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

