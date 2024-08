Mutmaßliche Drogerie-Diebe gesucht: Wer kennt das Duo mit dem Kinderwagen?

Wittenberge - Die Polizei ist auf der Suche nach einem Duo, das im Verdacht steht, in einer Drogerie in Wittenberge (Prignitz) geklaut zu haben.

Mit diesem Foto aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Brandenburg nach zwei mutmaßlichen Dieben. © Polizeidirektion Nord (Bildmontage)

Laut den Beamten waren die beiden am 16. April von 15.40 Uhr an zehn Minuten in dem Geschäft in der Bahnhofstraße.

Dort wurden sie von einer Überwachungskamera gefilmt, wie sie Parfüm, Kaffee und Waschmittel in einem Kinderwagen verstauten.

Die Aufnahmen zeigen, wie die zwei mutmaßlichen Diebe den Laden verließen, ohne die Waren zu bezahlen.

Ihre Beute hat einen Gesamtwert von rund 360 Euro, wie die Kripo mitteilte.

Durch die Veröffentlichung der Fotos erhoffen sich die Beamten Hinweise aus der Bevölkerung zur Identifizierung der zur Fahndung ausgeschriebenen Personen.