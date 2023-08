21.08.2023 13:01 Nach Obduktion von Teenager (†16): Ermittler stehen weiter vor einem Rätsel

Der Tod eines 16-Jährigen, der am 13. August in einem Wartehäuschen am Bahnhof Friedrichswalde aufgefunden wurde, ist weiter ungeklärt.

Friedrichswalde - Der Tod eines 16-Jährigen, der am 13. August in einem Wartehäuschen am Bahnhof Friedrichswalde aufgefunden wurde, ist weiter ungeklärt. Eigentlich sollte die Obduktion Licht ins Dunkel bringen. (Symbolbild) © 123rf/foottoo Die Obduktion in der vergangenen Woche habe noch keine klaren Ergebnisse zur Todesursache gebracht, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Ost am Montag auf Anfrage. Dazu müssten noch weitere Untersuchungen folgen. Es hätten sich aber auch keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung ergeben. Der 16-Jährige aus dem Landkreis Barnim war am Sonntagvormittag von einem Passanten leblos in dem Wartehäuschen entdeckt worden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Jugendlichen feststellen. Nach Angaben der Polizei hatte er keine sichtbaren Verletzungen erlitten.

