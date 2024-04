Mann aus Kamerun in Brandenburg verletzt: Sogar Botschaft schaltet sich ein

Bad Belzig (Potsdam-Mittelmark) - In der Nacht zu Donnerstag soll ein Mann aus Kamerun an einem Brandenburger Bahnhof angegriffen und verletzt worden sein, doch der Fall gibt der Polizei Rätsel auf.

Der Mann aus Kamerun soll am Bahnhof von Bad Belzig attackiert worden sein. (Archivfoto) © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Inzwischen hat der Vorfall hohe Wellen geschlagen denn selbst der Botschafter Kameruns in Berlin hat dem Opfer einen Besuch abgestattet.

"Unser Landsmann wurde in der Nacht vom 24. auf den 25. April 2024 in der Ortschaft Bad Belzig Opfer eines Angriffs", ist auf der Internetseite der Botschaft zu lesen. Nach einem kurzen Aufenthalt im Krankenhaus sei er dann am Donnerstagnachmittag in sein Zuhause zurückgekehrt, heißt es dort weiter.

Der Polizeibericht liest sich allerdings ein wenig anders. Zweimal, gegen 5 Uhr und gegen 8.30 Uhr seien die Beamten am Donnerstag zu dem Bahnhof alarmiert worden, ohne den Verletzten anzutreffen.

Beim zweiten Anlauf fanden die Einsatzkräfte ihn dann schließlich im örtlichen Krankenhaus vor, wo er wegen einer Gesichtsverletzung behandelt wurde.

Allerdings habe der Mann nichts zum Tathergang aussagen und auch keine Angaben zu seiner Person machen wollen. Zudem soll er die Dokumentation seiner Verletzungen untersagt haben und verließ die Klinik schließlich wieder. Die Polizei nahm demzufolge von Amts wegen eine Anzeige wegen des Verdachts einer Körperverletzung auf.