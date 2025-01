Nach Wohnungsbrand in Zehdenick: Leiche identifiziert

Zehdenick - Der bei einem Wohnungsbrand in Zehdenick (Landkreis Oberhavel) entdeckte tote Mann ist identifiziert worden.

Da die Leiche zunächst nicht identifiziert werden konnte, wurde eine Obduktion angeordnet. (Symbolbild) © 123RF/sudok1

Es handelt sich um einen 54-jährigen Mieter, wie die Brandenburger Polizei am heutigen Montag mitteilte. Das hatte die Obduktion am vergangenen Freitag ergeben. Hinweise auf das Einwirken Dritter lägen nicht vor.

Am 6. Januar dieses Jahres war die Wohnung in der Burgwaller Landstraße aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand geraten.

Beim Löschen entdeckte die Feuerwehr den leblosen Körper des Mannes. Eine Identifizierung war zunächst nicht möglich.