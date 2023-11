Physik-Experiment sorgt für helle Aufregung im Linienbus

Kremmen - Physik mit Nebenwirkung: Ein vermeintlicher Molotow-Cocktail in einem Linienbus in Kremmen (Landkreis Oberhavel) hat einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Zu dem Einsatz kam es bei einer Fahrt der Oberhavel Verkehrsgesellschaft. (Archivbild) © Bernd Settnik/dpa-Zentralbild/dpa

Ein Busfahrer habe am Freitag gegen 14.40 Uhr in seiner Pause einen verdächtigen Gegenstand bemerkt, teilte die Polizei Brandenburg am Sonntag mit.

Da er einen Brandsatz vermutete, alarmierte der Mann den Angaben nach Polizei und Spezialkräfte.

Nach einem rund zweistündigen Einsatz meldete sich ein Schüler bei der Oberhavel Verkehrsgesellschaft. Der 14-Jährige erkundigte sich nach seinem Physikexperiment zur Thematik.

Tatsächlich habe es sich bei dem Fundstück um die Schularbeit des Jugendlichen gehandelt.