Polizisten entdecken Auto an Straße und machen schrecklichen Fund

In der Nacht zum Montag entdecken Polizisten ein totes Kind und seine Mutter in einem Auto. Die Frau war laut Polizei am Leben. Die Umstände sind noch unklar.

Mittenwalde (Dahme-Spreewald) - Grausamer Fund auf einem Waldweg in Brandenburg: In einem Auto im brandenburgischen Mittenwalde hat die Polizei in der Nacht zum Montag ein totes Kind entdeckt. Brandenburger Polizisten haben den Wagen mit dem toten Kind in der Nacht zu Montag am Straßenrand entdeckt. © Cevin Dettlaff/dpa Das teilte ein Polizeisprecher am Montagmorgen der Deutschen Presse-Agentur mit. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge wurde auch die Mutter des Kindes in dem Auto gefunden. Sie war demnach am Leben und wurde medizinisch betreut, wie der Sprecher sagte. Das Kind war Polizeiangaben zufolge sechs Jahre, die Mutter 40 Jahre alt. Zum Geschlecht des Kindes machte die Polizei zunächst keine Angaben. Brandenburg Einfamilienhaus in Brandenburg bei Feuer zerstört: War die Sauna schuld? Einsatzkräfte hatten den abgestellten Wagen den Angaben nach gegen 1.52 Uhr auf einer Straße im Ortsteil Brusendorf entdeckt. Die näheren Umstände seien noch völlig unklar, hieß es. Einsatzkräfte der Polizei, Rettungsdienst und Notarzt waren am frühen Montagmorgen vor Ort. Laut einem dpa-Fotografen stand das Auto auf einem Waldweg nahe der Autobahn 10 am Schönefelder Kreuz. Umgeben sei die Straße von Feldern. Der Bereich vor Ort wurde weiträumig abgesperrt. Rotes Absperrband war zu sehen. Neben Rettungswagen waren auch Ermittler der Kriminaltechnik vor Ort.

Titelfoto: Cevin Dettlaff/dpa