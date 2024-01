17.01.2024 14:45 Schüler-Streich mit Folgen: Lehrer und zwölf Jugendliche verletzt!

Aufregung an einer Schule in Schönefeld (Dahme-Spreewald): Nach einer Reizgas-Attacke am Dienstag ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung.

Von Christoph Carsten

Schönefeld - Große Aufregung an einer Schule in Schönefeld (Dahme-Spreewald): Nach einer Reizgas-Attacke am Dienstag ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Insgesamt wurden an der Schönefelder Oberschule am Dienstagmorgen ein Lehrer und zwölf Schüler verletzt. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa Die Einsatzkräfte wurden gegen 9.30 Uhr an die Oberschule Am Seegraben gerufen. Dort hatten ersten Erkenntnissen zufolge noch unbekannte Schüler Reizgas im Treppenhaus versprüht. Die Folgen des bösen Schülerstreichs: Ein Lehrer und zwölf Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren erlitten laut Polizei Reizungen der Augen und der Atemwege. Ein Rettungs- und ein Notarztwagen wurden zur Vor-Ort-Versorgung der Verletzten gerufen. Die beiden betroffenen Etagen wurden geräumt und gründlich gelüftet. Brandenburg Einfamilienhaus in Brandenburg bei Feuer zerstört: War die Sauna schuld? Nach der Behandlung durften die Schüler in Absprache mit den Eltern eigenständig nach Hause gehen. Zur Stunde dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei an.

