16.01.2024 10:48 5.376 Sechsjähriger tot in Auto entdeckt: Brief der Mutter aufgetaucht!

An einem Waldweg in Brandenburg entdeckte die Polizei in der Nacht zum Montag die Leiche eines Sechsjährigen. Nun ist ein Brief der Mutter (40) aufgetaucht.

Von Christoph Carsten

Mittenwalde (Dahme-Spreewald) - An einem Waldweg in Brandenburg entdeckte die Polizei in der Nacht zum Montag die Leiche eines Sechsjährigen. Schnell geriet die Mutter unter Tatverdacht. Nun ist ein Brief der 40-Jährigen aufgetaucht. Auf diesem Waldweg in Brusendorf (Dahme-Spreewald) entdeckten Ermittler den toten Jungen (6). © Cevin Dettlaff/dpa Den Brief soll Nadine B. laut Bild vor ihrer Fahrt nach Brusendorf (Dahme-Spreewald) geschrieben haben. Darin soll die Mutter die Gründe schildern, ihr Kind zu töten. Wie Bild von Familienangehörigen der Tatverdächtigen erfahren haben will, habe diese ihren sechsjährigen Sohn von seiner Krankheit erlösen wollen. Die Frau soll als hypochondrisch gelten, sich selbst und ihrem Kind immer wieder Krankheiten eingeredet haben. "Dass sie das Kind nimmt und so etwas macht, damit hätten wir nicht gerechnet", sagte der Großvater des verstorbenen Jungen in der Bild-Zeitung. Brandenburg Einfamilienhaus in Brandenburg bei Feuer zerstört: War die Sauna schuld? Der Fall hatte am gestrigen Montag bundesweit für Schlagzeilen gesorgt: Gegen 1.52 Uhr hatten Polizeibeamte den abgestellten Wagen und das tote Kind auf einer Straße im Ortsteil Brusendorf entdeckt. Das Auto befand sich auf einem Waldweg nahe der A10 am Schönefelder Kreuz. Zuvor hatte der Vater des Kindes seinen Sohn und dessen Mutter als vermisst gemeldet. Auch Nadine B. befand sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte mit im Wagen. Die Frau wurde zunächst medizinisch versorgt und dann festgenommen. Schnell fiel der Verdacht auf sie, ihr eigenes Kind getötet zu haben. Einsatzkräfte der Polizei, Rettungsdienst und Notarzt waren am frühen Montagmorgen vor Ort. © Cevin Dettlaff/dpa Eine Obduktion des Jungen sollte noch am Montag erfolgen. Auf Grundlage der Ergebnisse will die Staatsanwaltschaft über den Antrag eines Haftbefehls entscheiden, teilte die Polizei mit.

Titelfoto: Cevin Dettlaff/dpa