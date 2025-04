Tag der offenen Ateliers in Brandenburg: Tausende Besucher erwartet

Potsdam - Kunstateliers in ganz Brandenburg öffnen bald wieder ihre Türen . Am 3. und 4. Mai gibt es Werke der Malerei, Bildhauerei und Fotografie in großer Vielfalt zu entdecken.

In einigen Ateliers können Besucher sogar selbst zum Pinsel greifen. © Frank Hammerschmidt/dpa

Am Tag der offenen Ateliers können die Besucher Künstlern über die Schulter schauen und in manchen Werkstätten auch selbst kreativ werden.

"Gerade in Zeiten, in denen Kulturhaushalte vieler Bundesländer und Kommunen rigiden Sparmaßnahmen unterliegen, setzen die offenen Ateliers in Brandenburg ein wichtiges Zeichen", teilte der Berufsverband Bildender Künstlerinnen und Künstler in Brandenburg mit.

Die Tage der offenen Ateliers im Land Brandenburg gibt es seit 1999. Jährlich am ersten Maiwochenende werden Tausende und Besucher in Ateliers, Werkstätten und Galerien erwartet.