06.01.2025 07:30 Tragödie in Zehdenick: Mensch stirbt bei Wohnungsbrand

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Zehdenick (Landkreis Oberhavel) ist am Sonntag ein Mensch gestorben.

Von Elisa Bigdon Zehdenick - Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Zehdenick (Landkreis Oberhavel) ist am Sonntag ein Mensch gestorben. Die Feuerwehr war am Sonntag in Zehdenick im Einsatz. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa Verletzte habe es nicht gegeben, teilte die Polizei mit. Zur Identität des Opfers machte die Polizei vorerst keine näheren Angaben. Das Feuer brach am Sonntagabend im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses aus. Die Etage war nach ersten Erkenntnissen der Einsatzkräfte nicht mehr bewohnbar. Sechs Menschen wurden anderweitig untergebracht. Was den Brand auslöste, ist bislang nicht bekannt. Die weiteren Ermittlungen sollen daher aufdecken, wie es zu dem Feuer kommen konnte.

Titelfoto: Sven Hoppe/dpa