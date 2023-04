Audi kracht nach Verfolgungsjagd gegen Baum: Fahrer flüchtet zu Fuß weiter

Ferch - Spektakuläre Szenen spielten sich am Freitagmorgen in Brandenburg ab: Auf der A10 bei Ferch (Landkreis Potsdam-Mittelmark) flüchtete ein Audi-Fahrer vor einer Verkehrskontrolle und krachte wenig später in einen Baum. Der Fahrer ist weiter flüchtig.

Die Verfolgungsjagd mit der Polizei endete für einen Audi-Fahrer in Brandenburg an einem Baum. © Julian Stähle

Nach TAG24-Informationen fiel der Polizei gegen 5 Uhr auf dem südlichen Berliner Ring ein verdächtig wirkender Audi SUV auf. Dem Anschein nach zurecht: Als die Beamten den Wagen kontrollieren wollten, gab der Audi-Fahrer Gas und raste davon.

Die anschließende Verfolgungsjagd war allerdings von kurzer Dauer: Als der Audi an der Abfahrt Ferch in Richtung Neuseddin fuhr, kam das Fahrzeug aus bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab, fuhr mehrere Meter in ein angrenzendes Waldstück und kam an einem Baum zum Stehen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Airbag des Wagens ausgelöst. Der Fahrer konnte jedoch aussteigen und in unbekannte Richtung zu Fuß weiter fliehen.

Bei der Fahndung nach dem Unfallfahrer setzte die Polizei einen Hubschrauber und einen Fährtenhund ein. Bislang fehlt von dem mutmaßlichen Täter aber jede Spur.

Der Audi wurde später abgeschleppt. Der Sachschaden soll sich auf mehrere Zehntausend Euro belaufen.