Auto gerät in Gegenverkehr und kracht in VW: Sieben Verletzte

Berlin - Schwerer Unfall in Geltow (Landkreis Potsdam-Mittelmark). Auf einer Landstraße sind am Sonntagnachmittag zwei Autos zusammengestoßen.

Sieben Personen wurden bei dem Unfall verletzt, darunter auch zwei Kinder. © Julian Stähle

Insgesamt sind sieben Menschen verletzt worden, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der 27-jährige BMW-Fahrer zu schnell unterwegs. Er geriet auf der Straße Am Wasser in den Gegenverkehr und krachte frontal in die Beifahrerseite eines VWs, in dem sich auch zwei Kinder befanden.

Bis auf eine Person mussten nach TAG24-Informationen alle Insassen ins Krankenhaus. Die Verletzungen der sieben Insassen sind aber nicht lebensbedrohlich.