17.05.2024 17:32 4.334 Flammen-Inferno in Brandenburg: NINA warnt vor gigantischer Rauchwolke

In einem Reifenlager in Frankfurt/Oder ist am Freitagnachmittag ein Großbrand ausgebrochen. Die Rauchwolke erstreckt sich über Ost-Brandenburg.

Von Thorsten Meiritz

Frankfurt (Oder) - Spektakuläre Bilder aus Brandenburg: In einem Reifenlager in Frankfurt (Oder) ist am Freitagnachmittag ein Großbrand ausgebrochen. Die Altreifen brennen lichterloh und verursachen eine starke Rauchentwicklung. © BLP / Sappeck Auf dem Gelände in der Teichstraße im Ortsteil Lichtenberg sind nach Angaben der Feuerwehr zahlreiche Altreifen in Brand geraten. Nach ersten Erkenntnissen wurde durch das Flammen-Inferno niemand verletzt. Die Löscharbeiten dauern zurzeit noch an, zumal die Versorgung mit Löschwasser vor Ort schwierig sei, wie die Leitstelle Oderland mitteilte, sodass der Einsatz wohl länger dauern werde. Man habe "noch nie so einen großen Reifenberg" brennen gesehen, teilten die Brandbekämpfer vor Ort dem rbb mit. Die Feuerwehr von Frankfurt erhält demnach Unterstützung von Einsatzkräften aus Güldendorf, Kliestow und Lossow. Brandenburg Unfall Baum fällt auf VW-Bus: 22-Jährige im Krankenhaus gestorben Die brennenden Reifen führten zu einer starken Rauchentwicklung. Die Rauchwolke war kilometerweit sichtbar. Selbst bei NINA erging eine Warnmeldung für ein großes Gebiet im Osten Brandenburgs. Es komme in einem großen Umkreis zur Rauchentwicklung mit Geruchsbelästigung, hieß es. Es bestehe jedoch keine Gefahr. Die Rauchwolke hat sich mittlerweile im Osten in Richtung Berlin ausgebreitet. Im Süden reicht sie fast bis nach Guben und im Norden wabern die Rauchschwaden inzwischen gen Bad Freienwalde (Stand: 17.31 Uhr). Vom Brandherd geht eine riesige Rauchwolke aus, die kilometerweit sichtbar ist. © BLP / Sappeck Bei NINA wird vor einer großen Rauchwolke gewarnt, die sich über den Osten Brandenburgs erstreckt. © Screenshot/warnung.bund.de Zur Ursache des Feuers lagen zunächst keine näheren Informationen vor.

