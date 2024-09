Frau wird während der Fahrt ohnmächtig und kracht gegen Baum

Oranienburg - Bei einem Verkehrsunfall auf der L170 im Kreis Oberhavel ist am Mittwochmittag eine 66-Jährige schwer verletzt worden.

Am VW der 66-Jährigen entstand ein hoher Sachschaden. © 7aktuell.de | P.Neumann

Laut Polizei kam die Frau gegen 14.15 Uhr zwischen Germendorf und Sommerswalde mit ihrem VW von der Straße ab und krachte gegen einen Baum.

Ersten Erkenntnissen nach war die Henningsdorferin während der Fahrt bewusstlos geworden, was dann zu dem Unfall führte.

Aufgrund ihrer schweren Verletzungen wurde die 66-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. An dem VW entstand den Angaben nach ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.