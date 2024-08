Geplatzter Reifen führt fast zur Katastrophe: Lkw kracht durch Mittelleitplanke

Die Bergung des Lkw gestaltete sich als aufwendig. © Julian Stähle

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war ein 56-Jähriger am Freitagmittag gegen 14.12 Uhr mit seinem Lkw samt Anhänger zwischen Klein Marzehns und Niemegk in Richtung Berlin unterwegs.

Plötzlich platzte den Angaben nach einer der Reifen, sodass der Lastwagen nach links von der Fahrbahn abkam, durch die Mittelleitplanke krachte und im Gegenverkehr zum Stehen kam.

Wie durch ein Wunder wurde lediglich der Lkw-Fahrer leicht verletzt. Rettungskräfte behandelten den 56-Jährigen.

Die Feuerwehr kümmerte sich um die Bergung des Unfallwagens. Durch herumfliegende Trümmerteile wurde ein weiteres Auto beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.