04.03.2024 11:11 Heftiger Unfall in Neuenhagen bei Berlin: Lkw kracht in S5!

An einem Bahnübergang in Neuenhagen bei Berlin ist in der Nacht zum Montag ein Lkw mit einem Zug zusammengestoßen.

Von Christoph Carsten

Neuenhagen bei Berlin - An einem Bahnübergang in Neuenhagen bei Berlin ist in der Nacht zum Montag ein Lkw von einem Zug der S-Bahnlinie S5 erfasst worden. Die S-Bahnlinie S5 war zwischenzeitlich unterbrochen. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 4 Uhr an der Ziegelstraße. Der 63-jährige Lkw-Fahrer erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus in Berlin gebracht. Offenbar hatte der Kraftfahrer die herannahende S-Bahn beim Überqueren des unbeschrankten Bahnübergangs zu spät gesehen. Fahrer und Fahrgäste der S-Bahn blieben unverletzt. Der Zug musste allerdings von der Feuerwehr evakuiert werden. Brandenburg Axt-Mann droht Passanten in Potsdam mit Gewalt: Polizei schreitet ein Die Strecke zwischen Fredersdorf und Hoppegarten war zwischenzeitlich unterbrochen. Betroffen war neben der S5 auch die Regionalbahn RB26. Inzwischen wurde der Zugverkehr wieder aufgenommen. Der Sachschaden wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt.

Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa