27.05.2024 12:10 Kanu-Träger überquert die Straße: Vier Bus-Reisende verletzt!

Bei einem Bus-Unfall in der Brandenburger Vorstadt in Potsdam sind am Wochenende vier Fahrgäste verletzt worden.

Von Christoph Carsten

Potsdam - Bei einem Bus-Unfall in der Brandenburger Vorstadt in Potsdam sind am Wochenende vier Fahrgäste verletzt worden. An der Zeppelinstraße in Potsdam musste ein Busfahrer am Samstag eine Vollbremsung einlegen. © Julian Stähle Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Bus am Samstag gegen 17.55 Uhr auf der Zeppelinstraße unterwegs, als plötzlich ein 56-Jähriger, der ein Kanu trug, auf die Straße trat. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, machte der Busfahrer eine Vollbremsung – mehrere der insgesamt 35 Fahrgäste stürzten! Dabei erlitten vier Personen im Alter zwischen 28 und 80 Jahren Verletzungen. Drei von ihnen kamen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Brandenburg Unfall Autofahrerin flieht vor Polizeikontrolle und rammt Streifenwagen Vor Ort waren mehrere Rettungswagen, ein Notarzt und die Feuerwehr. Der Kanu-Träger blieb unverletzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr kümmerten sich um die Verletzten. © Julian Stähle Die Polizei nahm eine Unfallanzeige auf.

Titelfoto: Julian Stähle