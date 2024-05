Tödlicher Crash in Brandenburg: Motorradfahrer (†55) gerät in Gegenverkehr

Bei einem Unfall im Landkreis Barnim kam am Mittwoch ein 55-Jähriger ums Leben. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, verlor der Mann am Mittwochnachmittag in einer Kurve auf der B167 in Schorfheide die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr.

Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurde das Motorrad über das Auto geschleudert und ging nach dem Aufprall auf der Fahrbahn in Flammen auf.

Nachdem ein Rettungshubschrauber den Mann zunächst in ein Krankenhaus gebracht hatte, erlag er dort seinen schweren Verletzungen.