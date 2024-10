Überholmanöver endet für 85-Jährigen in Mittenwalde tödlich

Mittenwalde - Beim Überholen ist ein 85-Jähriger in Mittenwalde ( Dahme-Spreewald ) am Dienstag mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Der Rentner erlag seinen schweren Verletzungen.

Der 85-Jährige starb noch am Unfallort. (Symbolbild) © Daniel Vogl/dpa

Laut Polizei wollte der 85-Jährige auf der Landstraße 75 mit seinem Daihatsu in einer Kurve an einem Kleintransporter vorbeiziehen und krachte im Zuge dessen frontal in den Mercedes eines 25-Jährigen.

Für den Senior kam jede Hilfe zu spät: Trotz Reanimation verstarb er noch an der Unfallstelle.

Der Mercedes-Fahrer wurde schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Beide Autos mussten von Abschleppdiensten geborgen werden. Der Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.