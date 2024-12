Verdacht auf Sprengstoff mitten in Potsdam: Brandenburger Straße teilweise geräumt

An dem Einsatz, der am Morgen wegen einer Rauchentwicklung begann, waren auch Spezialkräfte beteiligt.

Zeugen hatten ersten Erkenntnissen zufolge einen Einbruch in einem Süßwarengeschäft in der Brandenburger Straße - die Fußgängerzone - gemeldet.

Die Feuerwehr war ebenfalls im Einsatz. © Julian Stähle

Spezialisten waren mit der Auswertung der gesicherten Spuren beschäftigt. Die Polizei erklärte, dass die weiteren kriminologischen Untersuchungen laufen.

Ob es sich bei dem gefundenen Gegenstand tatsächlich um Strengstoff handelt, ist noch unklar. Aus ermittlungstechnischen Gründen seien weitere Angaben derzeit nicht möglich, teilte die Brandenburger Polizei um kurz nach 14 Uhr bei der Onlineplattform X mit.

"Wir können noch keine abschließenden Aussagen zu den Hintergründen machen", erklärte die Polizeisprecherin vor Ort. Es werde geprüft, ob ein Zusammenhang mit dem Einbruch in das Süßigkeitenfachgeschäft bestehe.

Die Brandenburger Straße wurde am frühen Nachmittag wieder freigegeben, nachdem der Gegenstand erfolgreich gesichert und abtransportiert worden war. Die Polizei dankte den Betroffenen für ihre Geduld und Mithilfe. "In solchen Situationen ist eine gute Zusammenarbeit mit der Bevölkerung essenziell", so die Sprecherin. Die Behörde kündigte an, in den kommenden Tagen weitere Informationen zu dem Vorfall bekannt geben.

Erstmeldung: 31. Dezember, 14.14 Uhr, zuletzt aktualisiert um 15.16 Uhr