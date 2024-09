Versuchter sexueller Missbrauch in Café: Polizei sucht nach Brutalo-Duo

Brandenburg an der Havel - Eine 25 Jahre alte Frau ist in Brandenburg an der Havel beinahe Opfer eines sexuellen Missbrauchs geworden. Nun sucht die Polizei nach den zwei Tatverdächtigen.

Die Polizei hofft auf Hinweise, die die mutmaßlichen Täter aus Brandenburg an der Havel identifizieren können. (Symbolbild) © TAG24

Wie die Kripo am heutigen Freitag mitteilte, ereignete sich die Tat am 28. Juni (Freitag), als die 25-Jährige in einem Café im Bereich Heinrich-Heine-Ufer an der Hauptstraße zwischen 16 und 17 Uhr von zwei Männern angesprochen wurde.

Einer der beiden soll plötzlich am knielangen Kleid der Frau gezerrt und versucht haben, es nach oben zu schieben.

Das konnte die 25-Jährige geistesgegenwärtig noch rechtzeitig verhindern.

Nachdem die junge Frau deutlich ermahnende und ablehnende Worte an das Duo gerichtet hatte, soll ihr einer der Männer in den Hals-Nacken-Bereich gegriffen haben. Auch diesen Angriff konnte sie abwehren und die beiden zum Gehen auffordern.

Doch dann schlug der Kleinere der beiden der 25-Jährigen mit geballter Faust in den Unterleib. Im Anschluss flüchtete das Brutalo-Duo.

Ein aufmerksamer Fußgänger kam der Attackierten kurz danach zur Hilfe.