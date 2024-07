Verwüstete ein Tornado Cottbus? So urteilen Experten

Cottbus - Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sind sich nach Überprüfungen sicher: Ein Tornado hat in Cottbus Teile von Dächern gerissen und Bäume umstürzen lassen.

Das Unwetter hinterließ in Cottbus unter anderem entwurzelte Bäume. © Michael Bahlo/dpa

"Nach Rücksprache mit anderen Experten und Sichtung von weiterem Material kann der Fall nun als bestätigt angesehen werden", teilte Marcus Beyer von der Tornado-Expertengruppe beim DWD der Nachrichtenagentur dpa mit.

Um die genaue Stärke des Tornados festzulegen, seien noch weitere Untersuchungen nötig.

"Es ist aber recht sicher, dass die Windgeschwindigkeiten wenigstens 140 km/h betragen haben müssen", so Fachmann Beyer.

Zuvor war nicht sicher, ob es sich um einen Tornado oder ein anderes Wetter-Phänomen, eine sogenannte Gewitterfallböe, handelte.

Ein Unwetter richtete in Cottbus am Montag erhebliche Zerstörungen an.