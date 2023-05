Wasserversorgung für Tesla gesichert: Geheimer Grundwasservorrat entdeckt

Die Tesla-Gigafactory in Grünheide bei Berlin wird vom Wasserverband Strausberg-Erkner mit Trinkwasser versorgt. © Patrick Pleul/dpa

"Wir müssen das erst einmal prüfen", sagte die Sprecherin des Verbandes, Sandra Ponesky, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Das Umweltministerium hatte am Mittwoch bei einer Klausurtagung des WSE mitgeteilt, dass nach Voruntersuchungen ein Grundwasservorrat in Trinkwasserqualität gefunden worden sei.

Der WSE versorgt in Brandenburg 13 Gemeinden und drei Städte der Kreise Märkisch-Oderland, Oder-Spree und Barnim mit Trinkwasser und ist auch für die Abwasserentsorgung zuständig. Versorgt werden im Verbandsgebiet 170.000 Menschen und der US-Elektroautobauer Tesla.

Die Wasserverfügbarkeit in der Region ist mit der Tesla-Ansiedlung einmal mehr in den Fokus gerückt. Tesla stellt seit März vergangenen Jahres in Grünheide Elektroautos her.

Umweltverbände befürchten Risiken, weil ein Teil des Werksgeländes in einem Wasserschutzgebiet liegt.