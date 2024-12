Wunschzettel-Flut in Himmelpfort: Diese Kinderfrage bringt den Weihnachtsmann in Erklärungsnot

Von Wilhelm Pischke, Matthias Kuhnert

Himmelpfort - Der Weihnachtsmann und seine Helfer hatten in der Wunschzettel-Filiale im brandenburgischen Himmelpfort auch in diesem Jahr alle Hände voll zu tun. In diesem Jahr seien rund 290.000 Wunschzettel aus aller Welt eingegangen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Post.