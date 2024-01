24.01.2024 12:17 Aggressiver Mann pöbelt im Flieger: Pilot muss zum Terminal umkehren

Von Mila Martinez

Bremen - Das war wohl nichts! Am Dienstagmorgen hat ein Fluggast in einer Maschine am Bremer Flughafen so für Aufsehen gesorgt, dass der Pilot den Start abbrechen musste. Die Bundespolizei musste den pöbelnden Mann aus dem Flieger zur Wache begleiten. (Symbolbild) © lukassek/123rf Suhyeon Choi/unsplash (Bildmontage) Wie die Bundespolizei mitteilte, hatte der aggressive Fluggast am Dienstagmorgen eine Urlaubsmaschine nach Lanzarote lahmgelegt. Der Mann war bereits beim Boarding unangenehm aufgefallen, hieß es. Im Flugzeug fing er dann schließlich an, die Flugbegleiter und -begleiterinnen zu beleidigen, sogar verbal zu bedrohen. Als die Maschine sich schließlich auf dem Weg zur Startbahn befand, löste der Störenfried plötzlich seinen Gurt und wollte aufstehen. Der Pilot brach den Start daraufhin ab und kehrte mit dem Blechvogel zum Terminal zurück. Die Bundespolizei wurde informiert, um den Mann aus dem Urlaubsflieger zu begleiten. Auf dem Weg zur Wache zeigte sich der störende Fluggast weiterhin unkooperativ, meldeten die Beamten weiter. Gegen ihn wurde inzwischen ein Strafverfahren wegen Bedrohung und Beleidigung eingeleitet. Aufgrund des Flugausschlusses konnte der Flieger schließlich erst etwa eine Stunde später in Richtung Süden abheben. Der Verantwortliche muss demnach möglicherweise zusätzlich mit einer Regressforderung in noch unbekannter Höhe rechnen.

