Jugendliche überfallen Kiosk, dann sticht ein Mitarbeiter zu

Bremen - Bei einem Überfall auf einen Kiosk in Bremen hat ein 19-jähriger Mitarbeiter am Samstag einen der beiden jugendlichen Räuber schwer verletzt.

Die Jugendlichen konnten in der Nähe des Tatorts festgenommen werden. (Symbolbild) © Armin Weigel/dpa

Die maskierten Täter (15 und 17 Jahre alt) bedrohten den Mitarbeiter mit einem Messer und forderten Geld. Im Gerangel fiel das Messer zu Boden, der Kiosk-Mitarbeiter ergriff es und stach dem 17-Jährigen mehrmals in den Rücken.



Beide Jugendliche flohen zunächst, wurden aber in der Nähe des Tatorts festgenommen. Der schwer verletzte 17-Jährige wurde im Krankenhaus operiert, Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht.

Auch der Kiosk-Mitarbeiter kam ins Krankenhaus. Er hatte sich bei dem Vorfall an der Hand verletzt. Der 15-Jährige wurde an Erziehungsberechtigte übergeben. Die Ermittlungen gegen die beiden Jugendlichen wegen schweren Raubes dauern an.