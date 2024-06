Mann bei Messerangriff tödlich verletzt, 27-Jähriger festgenommen

Bremen - Am frühen Freitagmorgen wurde ein Mann in der Bremer Altstadt durch einen Messerangriff tödlich verletzt. Der mutmaßliche Täter (27) wurde in Tatortnähe festgenommen.

Die Maßnahmen der Mordkommission laufen auf Hochtouren. (Symbolbild) © Hannes P Albert/dpa

Er soll in den Wallanlagen in Höhe der Straße Am Wall im Bereich eines Obdachlosencamps auf sein Opfer eingestochen haben, teilte ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen mit.



Der Mann verstarb demnach trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen noch vor Ort. Seine Identität konnte bisher noch nicht zweifelsfrei festgestellt werden.

Es konnten aber Beweismittel gesichert und erste Zeugen vernommen werden, heißt es. Die weiteren Maßnahmen der Mordkommission liefen auf Hochtouren, so der Sprecher.

Die Hintergründe der Tat seien derzeit unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.