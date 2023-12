69-Jähriger (†) lag tot vor U-Bahn-Einfahrt: Polizei steht weiter vor Rätsel

Düsseldorf - Nach dem Tod eines 69-Jährigen in Düsseldorf kurz vor Heiligabend steht die Polizei weiterhin vor einem Rätsel.

Zwar sei die Identität des Mannes inzwischen geklärt - allerdings noch nicht, wie der Mann am 23. Dezember ums Leben gekommen sei.

Nach Angaben der Polizei könne der Senior von einer U-Bahn oder einem Auto erfasst und ins Gleisbett kurz vor der Tunneleinfahrt geschleudert worden sein. "Wir haben uns schon jede Menge Bahnen angeguckt", teilte die Polizei mit.

Der Mann wurde am vergangenen Samstagmorgen von einem Bahnfahrer am Steuer der Linie U73 entdeckt, der die Bahn daraufhin in kürzester Zeit zum Stillstand gebracht hatte.