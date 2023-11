19.11.2023 16:17 852 Bluttat in Düsseldorf! Mensch stirbt in Wohnung, mutmaßlicher Täter im Krankenhaus

In einer Wohnung in Düsseldorf ist ein Mensch ums Leben gekommen. Der mutmaßliche Täter wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Von Nicole Reich

Düsseldorf - Grausame Tat in Düsseldorf: In einer Wohnung im Stadtteil Rath ist am heutigen Sonntag ein Mensch ums Leben gekommen. Ermittler der Spurensicherung waren an dem Mehrfamilienhaus in Düsseldorf-Rath im Einsatz. © Patrick Schüller Staatsanwaltschaft und Polizei gehen nach ersten Erkenntnissen von einem Tötungsdelikt aus, wie ein Sprecher mitteilte. Demnach hatten die Beamten gegen 11.40 Uhr über den Notruf einen Hinweis auf ein mögliches Gewaltdelikt in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Rather Broich erhalten. Als die Polizisten vor Ort eintrafen, stießen sie auf zwei schwer verletzte Personen. "Eine davon verstarb noch am Tatort", erklärte der Sprecher. Düsseldorf Feuer bricht in Wohnung aus, Frau befindet sich noch im Inneren Bei der anderen Person handle es sich um den mutmaßlichen Täter, der aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Staatsanwaltschaft und eine Mordkommission der Kriminalpolizei Düsseldorf haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei hat den Tatort großräumig abgesperrt. © Patrick Schüller Details zu dem Opfer, dem Verdächtigen sowie zu den Hintergründen der Tat waren zunächst nicht bekannt. Weitere Informationen wolle die Staatsanwaltschaft frühestens am Montagmittag mitteilen, hieß es.

