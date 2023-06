Dachgeschoss-Wohnung brennt: Feuerwehrmann bei Löscheinsatz verletzt

Düsseldorf - Ein Feuerwehrmann ist bei einem Einsatz in Düsseldorf-Friedrichstadt verletzt worden.

Aus bislang ungeklärter Ursache war am Freitagabend ein Brand in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Friedrichstraße ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte.

Als die Einsatzkräfte ankamen, stand die Wohnung demnach bereits vollständig in Brand und die Flammen schlugen aus den Fenstern.

Die Feuerwehr evakuierte das Gebäude und brachte die Bewohner in Sicherheit. Sie blieben allesamt unverletzt. Der leicht verletzte Feuerwehrmann wurde von seinen Kollegen ins Krankenhaus gebracht.

Die Wohnung wurde durch das Feuer stark beschädigt und war nach dem Löscheinsatz unbewohnbar.