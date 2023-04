Düsseldorf: Unbekannte Akte über Serienmörder aufgetaucht

In Düsseldorf ist eine unbekannte Akte über den Serienmörder Peter Kürten aufgetaucht. © Rolf Vennenbernd/dpa

Die Akte habe der damalige Ermittlungsrichter und spätere Richter am Bundesgerichtshof Carl Hertel angelegt, sagte der Leiter des Düsseldorfer Stadtarchivs, Benedikt Mauer, am Mittwoch in Düsseldorf.

Hertel habe die Akte Generalbundesanwalt Max Güde überlassen, dessen Sohn sie im Nachlass des Vaters entdeckt und an das Stadtarchiv geschickt habe. Mauer übergab die Akte am Mittwoch dem zuständigen Landesarchiv NRW, das den Fall Kürten mit den Gerichtsakten dokumentiert.

Sie enthält Originalbriefe des Serienmörders und Vernehmensprotokolle.

Die Verbrechensserie des "Vampirs von Düsseldorf" gilt als spektakulärster Kriminalfall der Weimarer Republik und machte weltweit Furore. Kürten ermordete neun Menschen und beging mindestens zehn weitere Mordversuche.