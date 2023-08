Einbrecher bricht sich auf frischer Tat beide Fußgelenke!

Düsseldorf – Auf besonders schmerzhafte Weise ist die Diebestour eines Einbrechers in Düsseldorf geendet. Der 32-Jährige brach sich beim Sprung aus einem Fenster beide Fußgelenke.

Ein Einbrecher hat sich beim Vier-Meter-Sprung aus einem Fenster beide Fußgelenke gebrochen. (Symbolbild) © 123RF/luckybusiness

Die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses an der Moorenstraße in Bilk hatte den Einbrecher in der Nacht auf den heutigen Donnerstag gegen 0.45 Uhr auf frischer Tat erwischt, wie die Polizei mitteilte.

Demnach wurde sie von einem verdächtigen Geräusch aus dem Schlaf gerissen und bemerkte dann den Fremden in ihrer Wohnung.

Als sie den Notruf wählte, ergriff der Mann die Flucht durch ein Fenster im Hochparterre, durch das er zuvor auch hineingelangt war. Offenbar hatte er mehrere Gartenmöbel derart aufeinander gestapelt, dass er durch das Fenster in circa vier Metern Höhe einsteigen konnte.

Der Sprung von oben herab endete nicht so glimpflich. Als der Einbrecher auf dem Boden auftraf, brach er sich beide Fußgelenke!