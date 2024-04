Es blüht und duftet in der Kunst: So genial haben Floristen Meisterwerke interpretiert

Düsseldorf - Es blüht und duftet in der Kunst: Mit opulenten Blumenarrangements haben Floristinnen und Floristen Kunstwerke im Düsseldorfer Kunstpalast floral interpretiert.

Die Floristen beschäftigten sich auch mit der Blumensymbolik in der Marienverehrung und Blumen der Weltreligionen. Sogar die neue Wendeltreppe im Kunstpalast wird mit Papier, Glas und Calla floral interpretiert.

Die floralen Kunstwerke korrespondieren auf erstaunliche Weise mit den Meisterwerken der Kunst. So hängt eine spektakuläre Blumenwolke vor der monumentalen "Himmelfahrt Mariae" von Peter Paul Rubens von 1616 und einem Riesenteppich aus Aluflaschendeckeln des Ghanaers El Anatsui von 2003.

Rund 30 Blumenkreationen können von Freitag bis zum 21. April im Sammlungsrundgang besichtigt und beschnuppert werden. Bei der Auswahl der Kunstwerke und der Blumen hatten die Blumenkünstler freie Hand, wie der Kunstpalast am Donnerstag mitteilte.

Vergleichbare Ausstellungen gibt es nach Angaben des Kunstpalasts in Museen in den USA, aber etwa auch im Aargauer Kunsthaus in der Schweiz.